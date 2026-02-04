Вежливость как драйвер экономики: глава Уфы объяснил, почему важно не грубить на дорогах

Глава Уфы Ратмир Мавлиев на оперативном совещании призвал горожан стать более дружелюбными к туристам. По его словам, от каждого жителя зависит, захочет ли иностранец или гость из другого региона вернуться в башкирскую столицу

Мэр подчеркнул, что развитие туризма — это общее дело, затрагивающее интересы всех горожан и их семей. Он обратил внимание на простые, но действенные правила гостеприимства: здороваться с незнакомцами, помогать им сориентироваться в городе и соблюдать этикет на дорогах. В частности, градоначальник попросил водителей не подрезать автомобили с номерами других регионов.

Мавлиев отметил, что богатая башкирская культура и кухня, которые могут казаться местным жителям привычными, являются мощной привлекательной силой для гостей. Он добавил, что на недавнем форуме «Малая родина — сила Россия» туристический потенциал Уфы, включая такие объекты, как Водонапорная башня и «Арт-Квадрат», вызвал живой интерес у профессионального сообщества.

Цифры подтверждают рост: согласно данным Сбераналитики, турпоток в Уфу в 2025 году достиг 4 миллионов человек, что в четыре раза превышает показатели 2022 года. Мэр поблагодарил всех, кто вкладывает силы в развитие этой сферы, назвав эту работу кропотливой, тяжелой, но дающей ощутимый результат.

