Ограничения на переводы, штрафы для бизнеса и запрет на иностранные мессенджеры: как изменится жизнь россиян с 1 июня

В июне 2025 года в силу вступят законы, касающиеся трудовой сферы, банковской деятельности, работы бизнеса, налогообложения и других областей. Как изменится жизнь россиян с 1 июня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Переводы и самозапрет на кредиты

В первый летний месяц вступят в силу изменения в Закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Ранее можно было перевести до 15 тыс. рублей без подтверждения личности, теперь граждане, прошедшие идентификацию по упрощенной схеме, могут перевести до 100 тыс. рублей.

Процедура снятия самозапрета на получение кредита будет усложнена. Для ее отмены будет необходима усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). До 1 июня снять самозапрет можно с помощью пароля или SMS-кода. Срок обработки обращений — два дня, а данные об отмене самозапрета появятся в кредитной истории на следующий день после принятого решения.

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Лекарства и мессенджеры

В рамках борьбы с продажей фальсифицированных и просроченных лекарственных препаратов с 1 июня будет функционировать система аптечного мониторинга. Перед отпуском препаратов фармацевты будут обязаны вводить их идентификационный номер в базу для проверки срока годности.

С 1 июня 2025 года государственные учреждения, операторы связи и финансовые организации не смогут использовать зарубежные мессенджеры для работы с клиентами. Изменения будут введены для повышения безопасности взаимодействия и быстрого выявления мошеннических действий. Если сообщение от государственного органа придет в иностранный мессенджер — это признак обмана.

SIM-карты и цифровой профиль

В июне в силу вступят поправки, которые ограничат передачу SIM-карт третьим лицам. Передавать карты, оформленные на определенное лицо, теперь можно будет только ближайшим родственникам. Перечень указан в Семейном кодексе — это родители, братья, сестры, в том числе сводные, бабушки, дедушки, дети и внуки.

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С 30 июня иностранцам, въезжающим в Россию в безвизовом режиме, будет необходимо пройти цифровую регистрацию как минимум за 72 часа до прибытия. Регистрация проходит в приложении «Госуслуги RuID». В нем формируется QR-код, который нужно предъявить при въезде. Нововведение коснется граждан государств, с которыми у России заключены соглашения о безвизовом режиме: Армения, Грузия, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Молдавия и другие страны.

Борьба с экстремизмом и штрафы бизнесу

Роскомнадзором с 1 июня будет организован усиленный контроль в сфере противодействия экстремизму. Это коснется организаций федеральной почтовой связи и операторов, а также операторов связи, которые занимают важное положение в сети связи общего пользования.

С 27 июня будут введены штрафы за отсутствие уведомления о начале предпринимательской деятельности. Для должностных лиц размер штрафа составит 7-12 тыс. рублей, для юридических лиц — 24-48 тыс. рублей. За повторное нарушение предусмотрены штрафы в размере 15-25 тыс. рублей для должностных лиц и 50-60 тыс. рублей для юридических лиц.

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