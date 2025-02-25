Вместе или нет: на чем основаны слухи о возможном романе SHAMAN и Мизулиной

Поклонники по-прежнему гадают, что связывает 33-летнего певца SHAMAN (Ярослав Дронов) и главу «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ), 40-летнюю Екатерину Мизулину. К тому же пара все чаще подогревает слухи о том, что их дружба переросла в нечто большее. На чем основаны домыслы о романе SHAMAN и Мизулиной — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Просто друзья или нет

SHAMAN и Мизулина не скрывают хорошего отношения друг к другу, нередко появляются вместе на публике, выкладывают фото и видео вдвоем и даже проводят совместный досуг. Например, вместе они пришли на премьеру спектакля «Настоящие» во МХАТе имени Горького 18 января.

Настоящий ажиотаж случился после того, как SHAMAN и Мизулина изобразили поцелуй на встрече с учащимися одной из московских школ. После певец заявил, что с главой ЛБИ его объединяет только любовь к России, а все остальное поклонники узнают 9 марта.

Слухов о романе ни SHAMAN, ни Мизулина не подтверждают, но и не отрицают. Кроме того, певец выпустил клип на песню «Я останусь с тобой» в символическую дату — 14 февраля. Его партнершей в ролике стала Мизулина. Дронов заявил, что идея съемок клипа зародилась при обсуждении инициатив о включении патриотических композиций в школьную программу и возврата школьных дискотек. Тогда SHAMAN и Мизулина решили снять ролик в стиле дневника — в настоящей школе, чтобы передать искренность.

Фото: [ vk.com/SHAMAN ]

Накануне Дронов и глава ЛБИ вновь повергли фанатов в шок совместным ужином, но не в ресторане, а в домашней обстановке. В своем телеграм-канале певец рассказал о том, что «Екатерина Мизулина приготовила прекрасную, самую вкусную курочку в мире», сопроводив видео подписью: «А как вы проводите вечер?».

Тайны прошлого

О личной жизни Мизулиной известно немного, практически ничего. Глава ЛБИ не комментирует тему отношений, информации о ее браке или детях нет. Дронов же был женат дважды и совсем недавно развелся с Еленой Мартыновой, после чего слухи о его романе с Мизулиной стали еще сильнее.

Первой любовью SHAMAN была преподаватель народного и эстрадного вокала из Новомосковска Марина Рощупкина. Он познакомился с ней в 16-летнем возрасте, Рощупкиной на тот момент было 22 года, она преподавала в музыкальной школе. В 2012 году состоялась свадьба, а спустя два года у Дронова родилась дочь Варвара. Вместе они прожили девять лет, но развелись, Марина не захотела ехать в Москву, а SHAMAN планировал покорить эстраду.

После брака с Рощупкиной Дронов женился на Елене Мартыновой, их любовь прожила около семи лет. Мартынова тоже была старше певца — на 14 лет. В 2024 года пара разошлась, SHAMAN публично заявил о разводе, назвав его совместным решением. По словам Дронова, он остался в хороших отношениях с бывшей супругой.

На данный момент о личной жизни SHAMAN и Мизулиной неизвестно ничего. Они продолжают подогревать слухи о своем романе и не спешат подтверждать или опровергать их.

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