Вместо пластин и винтов: китайские ученые создали «костный клей», который соединяет переломы за 3 минуты

Китайские исследователи совершили прорыв в травматологии. Больница Шао Ифу при Медицинском факультете Чжэцзянского университета объявила о создании первого в мире медицинского «костного клея». Новое средство, получившее название «Гу-02» (в переводе с китайского — «Кость-02»), способно соединять поврежденные костные ткани без применения металлических пластин и винтов, передает издание «Жэньминь Жибао онлайн».

Разработка уже удостоена статуса инновационного медицинского изделия в Китае. Кроме того, Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) признало эту технологию прорывной в области медицины.

Суть метода заключается в том, что для фиксации костных фрагментов хирургу достаточно выполнить небольшой разрез длиной всего 2–3 сантиметра. Нанесенный в условиях влажной среды клей обеспечивает надежное соединение костей всего за 2–3 минуты. Со временем этот материал постепенно разлагается, а на его месте формируется новая собственная костная ткань пациента.

Разработчики подчеркивают, что новая технология способна сделать операции менее травматичными и значительно ускорить процесс восстановления пациентов по сравнению с традиционными методами лечения переломов, предполагающими установку металлоконструкций.

Помимо обычной травматологии, «Гу-02» планируют использовать в спинальной хирургии, стоматологии, экстренной медицине, а также в ходе спасательных операций, где требуется максимально быстрое и щадящее вмешательство.