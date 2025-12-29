Внутренний туризм дал трещину: данные АТОР показали спад после нескольких лет роста

Рынок организованного туризма внутри России в 2025 году показал спад после нескольких лет стабильного роста. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), продажи готовых туров по стране снизились на 10,6% по сравнению с предыдущим годом, когда наблюдался рост на 8%.

Как сообщает «Коммерсантъ», падение спроса наметилось уже в начале года и продолжалось вплоть до его окончания. Основной причиной эксперты называют охлаждение интереса россиян к ключевому пляжному направлению — Краснодарскому краю. Яркой иллюстрацией стал провал в Анапе: если в 2024 году там отдохнули 5,5 млн человек, то в 2025 году — лишь около 2 млн. Часть потока перераспределилась в Крым, однако значительная доля туристов предпочла отдых за рубежом. Отчасти это может объясняться ценовым фактором: средняя стоимость тура по России без учета транспорта, по оценкам АТОР, составляет 80–100 тыс. рублей.

Компенсировать падение внутреннего турпотока за счет иностранных гостей пока не удается. В АТОР прогнозируют, что по итогам 2025 года Россию посетят лишь 1,6–1,65 млн иностранцев, что всего на 2–5% больше показателя 2024 года.

В то же время отдельные города демонстрируют позитивную динамику за счет внутреннего туризма. Так, Санкт-Петербург в 2025 году принял 12,4 млн гостей, что на 7% больше, чем в 2024-м. Однако рост обеспечен почти исключительно россиянами (93,5% от общего числа). Доля иностранных туристов в северной столице, напротив, сократилась примерно на 8% и составила всего 6,5%.

