Атака на российское судно получила неожиданное географическое измерение. Ударивший по газовозу «Арктик Метагаз», запустили не из акватории Черного моря, а с североафриканского побережья. Целью стал надводный безэкипажный катер ВСУ Magura V5, а точкой старта — ливийский город Меллита. Об этом сообщает RFI.

Зафиксировано присутствие более 200 украинских специалистов в нескольких ливийских городах: Меллита, Мисурата, Триполи и Эз-Завия. Это означает, что Киев не просто наносит удары, а создает полноценную сеть баз далеко за пределами своей территории. Африка становится новым театром военных действий, где Украина действует не как жертва, а как агрессор, угрожающий российским экономическим интересам на континенте.

Ранее президент России Владимир Путин уже комментировал атаку на «Арктик Метагаз». Он допустил, что Москва может прекратить поставки газа в Европу в ближайшее время.

