«Счастливы вместе» против коммунальщиков: звезду сериала Наталью Бочкареву судят за долги по ЖКХ

Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева рискует распрощаться с репутацией образцовой домохозяйки. Управляющая компания подала на актрису в суд за неуплату коммунальных платежей. Об этом сообщает «Super».

Ситуация обостряется на фоне неоднозначного положения в бизнесе Бочкаревой. Актриса владеет несколькими компаниями, включая школу творческого развития для детей. Однако у этой структуры налоговая приостановила операции по счетам. Есть у Бочкаревой и фирма по управлению недвижимостью, которая, судя по отчетности, завершила 2025 год с минимальным убытком.

Поклонники недоумевают: как звезда, чья семья в сериале постоянно попадала в курьезные ситуации, теперь оказалась в реальной коммунальной драме? Долги растут, бизнес буксует, а суд уже на пороге. Сумма иска не разглашается, но если артистка не погасит задолженность, приставы могут наложить арест на имущество.

