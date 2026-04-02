Звезда «Дома-2» Степан Меньщиков начал петь возле метро в Москве

Одного из первых участников «Дома-2» Степана Меньщикова заметили поющим возле станции метро «Боровицкая» в Москве. Видео со звездой «телестройки» быстро разлетелось по соцсетям. Как рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» автор видео Анна, Меньщиков просто пел, а не собирал деньги. Корреспондент издания выяснил настоящую причину, по которой кумир из «нулевых» стал уличным музыкантом.

Степан Меньщиков нашел себя на музыкальном поприще — экс-участник «Дома-2» дает концерты и продвигается в качестве ведущего мероприятий. Однако недавно его заметили поющим возле станции метро «Боровицкая» в Москве, жители столицы поспешили заснять неожиданный концерт и опубликовали видео с соцсетях.

«Я сама была удивлена и очень рада увидеть Степу, я была его поклонницей в далеких двухтысячных. Не знаю, почему он пел на улице, деньги ему никто не кидал», — рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» автор видео Анна.

Москвичка призналась, что искренне радовалась встрече, а сам Меньщиков отреагировал на съемку доброжелательно. Как выяснилось, он уже не первый раз выступает в метро: ранее артист приглашал поклонников послушать песни возле станции «Маяковская». Это связано с тем, что Меньщиков стал участником проекта «Музыка в метро» (0+) и еще выступит на улицах столицы.

