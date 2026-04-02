Толчки у кратера: землетрясение магнитудой 5,8 встряхнуло Индонезию — эпицентр рядом с городом в 200 тыс. человек

Эпицентр находился всего в 110 километрах от города Тернате в провинции Северное Малуку. Там живут более 200 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 35 километров — достаточно близко к поверхности, чтобы толчки хорошо ощущались на суше. Местное время — 23:34, многие уже легли спать.

Пока данных о пострадавших и разрушениях нет. Угрозу цунами не объявляли. Но для Индонезии, которая лежит в «Тихоокеанском огненном кольце», даже такой толчок — тревожный звонок. Вулканы и землетрясения здесь привычное дело, но магнитуда 5,8 способна обрушить старые постройки и посеять панику.

Жители Тернате, вероятно, почувствовали вибрацию. Специалисты продолжают мониторить сейсмическую активность. Пока что природа ограничилась предупреждением, но островные государства никогда не могут расслабляться.

Ранее стало известно, что «живописные северяне» покидают Подмосковье.