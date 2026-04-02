«Проблемных иностранцев — вон»: Медведев потребовал немедленно выдворять мигрантов с опасными болезнями

Дмитрий Медведев призвал ускорить принятие законов о медицинском освидетельствовании иностранцев. По словам политика, подготовлен пакет законопроектов, которые позволят моментально решать судьбу «проблемных» гостей страны. И затягивать с этим нельзя. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Медведев подчеркнул: мигрантов, у которых выявят опасные болезни, необходимо немедленно выдворять из России. Никаких отсрочек, никаких «разберемся потом». Только жесткая мера. Политик дал понять: здоровье нации и безопасность граждан — приоритет, перед которым отступают все гуманитарные проволочки.

В Совбезе уверены: законы должны заработать быстро. Сейчас вопрос стоит ребром — система требует оперативных решений. И если раньше чиновники спорили о нюансах, то теперь, по мнению Медведева, пора действовать. Выявление опасных заболеваний у мигрантов должно вести к единственному исходу: немедленному выдворению за пределы страны.

