Окупаемость к 2050 году: эксперт оценил первый за полвека полет человека к Луне

Американцы снова собрались на Луну, но вопрос, который волнует налогоплательщиков, — когда это окупится? Глава Института космической политики Иван Моисеев назвал конкретную дату: 2050 год. Именно к этому сроку, по его оценке, затраты на программу Artemis II начнут приносить плоды. Об этом сообщает «Lenta.ru».

2 апреля NASA успешно запустило сверхтяжелую ракету SLS с кораблем Orion. Впервые за более чем 50 лет люди покинут околоземную орбиту и облетят Луну. Моисеев пояснил: программа уже обошлась в астрономические $150 млрд. Только один запуск тянет на $50 млрд, а сама ракета стоит $2–3 млрд. Но главное — не цена, а перспектива.

Эксперт уверен: космическое будущее за ресурсами Луны. Вода — идеальное ракетное топливо, которое в космосе на вес золота. Там же есть титан и алюминий. Доставлять грузы с Земли безумно дорого — $5 тыс. за килограмм. А с Луны — дешевле.

По словам Моисеева, инфраструктура для добычи и использования лунных ресурсов должна окупить миллиарды к середине века. Пока что США в этой гонке опережают всех, но Китай дышит в спину: у Пекина свой проект с плановой высадкой на 2030 год.

