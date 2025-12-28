Водонапорная башня обрушилась в Мордовии, перекрыв доступ к воде для жителей поселка

В Мордовии произошла авария, оставившая населенный пункт без водоснабжения. В селе Пушкино Ромодановского района упала водонапорная башня, что привело к повреждениям в системе водоснабжения и полному отключению холодной воды для местных жителей.

Как сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района, на месте происшествия уже работают специалисты. Власти оперативно закупили все необходимые материалы и оборудование для проведения срочных восстановительных работ.

По информации спасателей, 28 декабря ремонтные бригады будут устранять последствия аварии. Их главная задача — как можно быстрее восстановить поврежденную инфраструктуру и возобновить подачу воды. Согласно планам, водоснабжение в поселке планируется восстановить до 18:00 сегодняшнего дня.

