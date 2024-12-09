Военмедик вживлял людям осколки боеприпасов ради выплат: дело может получить неожиданный оборот — кого еще ждет тюрьма

Военному медику, который вживлял людям осколки боеприпасов для получения выплат, не избежать лишения свободы. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил юрист Юрий Капштык. Он отметил, что в ходе расследования может быть возбуждено несколько параллельных уголовных дел, в том числе в отношении самих пациентов.

Председатель СК России Александр Бастрыкин рассказал РИА Новости о возбужденном уголовном деле в отношении военного медика, который, действуя с 2-мя вышестоящими должностными лицами, проводил операции по вживлению осколков боеприпасов для имитации ранений. После чего в документы вносились фиктивные сведения, на основании которых осуществлялись выплаты. Фигурантам удалось похитить свыше 12 млн рублей. Юрист Капштык отметил, что уголовное дело будет рассматриваться сразу по нескольким статьям.

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«Во-первых, это фактически мошенничество. Во-вторых, это использование служебного положения. В-третьих, это вопросы, связанные с оборотом лекарственных препаратов. Я думаю, что наказание будет максимально строгим. Тем более, если здесь участвуют коллеги или вышестоящее начальство, то это уже действие по предварительному сговору — это отягощающее обстоятельство», — подчеркнул эксперт.

Вид наказания для военного медика определит суд, продолжил Капштык. На данный момент главная задача следователей — под руководством Бастрыкина собрать доказательственную базу и выявить все преступные эпизоды. Расследование окажется продолжительным из-за тщательной проверки документации, потому что дело связано со страховыми выплатами и даже возможными присвоениями инвалидности, предположил юрист. По его словам, уголовные дела не ограничатся только военным медиком.

«Возможно, будет возбуждено несколько параллельных дел в отношении тех лиц, которым проводились операции», — добавил специалист.

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