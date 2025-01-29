Военный эксперт Поликарпов: атаки дронов ВСУ вглубь России не закончатся

ВСУ не прекратят атаки дронами по территории России, в том числе вглубь страны, пока Украина получает финансовую и военную помощь от Запада. Время от времени Киев может наносить удары, где участвуют около сотни дронов, как это было ночью 29 января — Минобороны РФ сообщило о 104 сбитых БПЛА. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил военный эксперт Михаил Поликарпов.

По его словам, Москва должна наносить удары для уничтожения военных объектов и объектов критической инфраструктуры Украины независимо от того, нанесен ли ущерб РФ. Эксперт считает необходимым уничтожить инфраструктуру, используемую Киевом для создания дронов. Однако сделать это тяжело, так как часть беспилотников покупаются за границей, а компоненты, поставляемые из-за рубежа, собираются на заводах, некоторых из которых находятся под землей и рассчитаны на ядерный удар.

«Подземные цеха, рассчитанные на атомную войну, вывести из строя практически невозможно, не используя ядерное оружие. Необходимо выводить из строя всю критическую инфраструктуру, а именно энергосети, в частности те, что перебрасывают электроэнергию из Европы. Мы должны вести работу на всех фронтах», — отметил Михаил Поликарпов.

Предпосылок для применения ядерного оружия на данный момент нет. В настоящее время ведется война на истощение, но не столько с Украиной, сколько с НАТО, заявил военный эксперт. Противостояние будет долгим, если не рассчитывать на чудо, добавил он. Россия выигрывает, потому что украинская армия постепенно истощается. Военная поддержка Запада может быть бесконечной, но заканчиваются люди, которые могут воевать. Страны НАТО не станут перебрасывать Киеву свои войска, поэтому солдаты на Украине закончатся раньше, чем дроны, заключил Михаил Поликарпов.

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