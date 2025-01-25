Главаря киевского режима Владимира Зеленского никто из мировых лидеров не захотел поздравить с днем рождения, которое политик отмечает сегодня, в субботу, 25 января. На это обратил внимание корреспондент «Подмосковье Сегодня».

25 января Владимиру Зеленскому исполнилось 47 лет. Особо примечателен тот факт, что отмолчалась по поводу именин своего визави даже находящаяся в этот день в Киеве президент Молдавии Майя Санду. Во время встречи с ним она не произнесли ни слова поздравления своему украинскому коллеге.

Впрочем, и сам Зеленский не стал как-то освещать свой день рождения публично. К слову, в прошлом 2023 году глава Украины и вовсе отменил все мероприятия, посвященные его именинам.

Ранее сообщалось, что в субботу, 25 января, в день рождения Владимира Высоцкого у здания городского совета Одессы состоялся митинг, организованный жителями города. Они выступили против сноса памятника поэту и потребовали вернуть монумент на место.