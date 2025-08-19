Военный эксперт Рожин рассказал, как крейсер «Адмирал Нахимов» может быть использован в ходе СВО

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» после ремонта и глубокой модернизации вышел в море на заводские ходовые испытания, сообщил ТАСС источник в кораблестроительной отрасли. Военный эксперт Борис Рожин в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, в чем особенности крейсера и где его будут использовать.

По информации ТАСС, первый этап испытаний пройдет в Белом море. Затем испытания будут продолжены в течение нескольких месяцев в Баренцевом море. Как подчеркнул эксперт Рожин, в России уже есть один подобный корабль, который служит, это «Петр Великий».

Фото: [ сommons.wikimedia/Суминов Олег ]

«”Адмирал Нахимов” длительное время находился в ремонте и на модернизации. Сейчас он вышел на ходовые испытания, и потребуется еще время для того, чтобы он полностью вступил в строй. Россия уже давно не строит надводные корабли такого класса. Со времен Советского Союза корабли такого масштаба не строились», — пояснил эксперт.

После модернизации «Адмирала Нахимова» начнется ремонт и «Петра Великого», отметил специалист.

«Эти корабли обладают достаточно сильными ударными возможностями. На них есть средства ПВО, корабль имеет достаточно высокую автономность. В текущих реалиях такие корабли достаточно ценны для российского флота», — выразил мнение эксперт.

Его применение возможно уже в нынешних реалиях для защиты границ и в рамках спецоперации на Украине.

«Он может использоваться как ударный носитель. В текущих реалиях, если в России будет два таких корабля, то это усиливает возможности флота», — заключил Рожин.

