Волков готов выйти против Аспинэлла: когда будет бой за титул в тяжелом дивизионе UFC

В июне 2025 года UFC официально провозгласила Тома Аспинэлла полноправным чемпионом в тяжелом весе, поставив точку в эпохе Джона Джонса и открыв новые возможности для других бойцов, в том числе Александра Волкова. Недавно менеджер российского тяжеловеса Иван Банников подтвердил готовность Александра к бою с Томом. Что происходит в тяжелом дивизионе лиги, состоится ли бой Аспинэлла против Волкова — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Джонс тормозил дивизион

Александр Волков, бывший чемпион Bellator и один из самых стабильных тяжеловесов UFC, в последние годы не скрывал амбиций на титул. В декабре 2024 года он провел напряженный бой против Сириля Гейна, проиграв по спорному решению судей. При этом 19 из 20 медиа-ресурсов отдали победу Волкову. В том же году Волков заявлял, что Джонс не согласится на бой с ним, так как американец принимает только поединки с приставкой «супер».

Российский боец не только выразил недовольство судейским решением, но и выступил с жесткой критикой UFC, обвинив организацию в том, что они фактически заморозили дивизион ради Джона Джонса.

«Драться надо с Джонсом, но он со мной драться не будет. Почему? Мне кажется, он принимает только суперпоединки. Все перешло не в защиту чемпионского пояса, а в череду супербоев. Здесь многое зависит от UFC, от моего выступления, от других факторов» — заявил Волков телеканалу «МАТЧ ТВ».

Фото: [ соцсети ]

23 июня в беседе с «Матч ТВ» менеджер российского тяжеловеса заявил, что сейчас ведутся переговоры с UFC о проведении боя Аспинэлла с Волковым. На текущий момент Александр занимает третью строчку рейтинга UFC в тяжелом весе.

30 млн долларов и уход на пике

Джон Джонс, легенда UFC и многократный чемпион в двух весах, в 2023 году вернулся в октагон и быстро стал чемпионом тяжелого веса. Однако после победы над Стипе Миочичем в ноябре 2024 года он отказался от боя с временным чемпионом Томом Аспинэллом. Несмотря на то, что участие Джонса в таком поединке активно лоббировалось — в том числе миллиардером из Саудовской Аравии, предложившим 30 млн долларов, — бой так и не состоялся.

В июне 2025 года Джон Джонс официально завершил карьеру. В своем обращении он сослался на новые приоритеты, личностный рост и желание двигаться дальше вне спорта, передает The Sun.

Том Аспинэлл: от замены к чемпиону

Аспинэлл дебютировал в UFC в 2020 году, и быстро стал одним из самых ярких бойцов в тяжелом весе. Его досрочные победы, в том числе над Александром Волковым в 2022 году, привлекли внимание. В ноябре 2023-го он завоевал временный титул, нокаутировав Сергея Павловича, а в 2024 году успешно его защитил.

Фото: [ youtube.com/Tom Aspinall Official ]

После ухода Джонса UFC без громких анонсов отправило Аспинэллу сообщение, официально сделав его чемпионом. Это решение вызвало недоумение — в первую очередь у самого Тома и его отца, который тренирует бойца. Они заявили, что ожидали хоть какого-то официального признания со стороны организации.

«Нельзя превращать титулы в смс-рассылку. Это унижает и бойца, и сам спорт», — заявил отец и тренер Аспинэлла изданию TalkSport.

Волком vs Аспинэлл

Теперь Том Аспинэлл — полноправный чемпион. Он уже заявил о готовности защищать пояс минимум дважды до конца года. Среди возможных соперников он назвал Сириля Гейна, Жаилтона Альмейду и Александра Волкова. Таким образом, несмотря на разочарование, у Волкова сохраняется реальный шанс — реванш с Аспинэллом может стать логичным шагом для обоих бойцов, передает TalkSport.

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