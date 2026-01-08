Вопреки радиации и снегам: Уникальные кадры жизни лошадей Пржевальского в Чернобыльской зоне

На территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника видеоловушка зафиксировала редкое животное — дикую лошадь Пржевальского. Кадры, на которых лошадь ищет корм под снежным покровом, были опубликованы в официальном телеграм-канале природоохранного учреждения и демонстрируют удивительную жизнестойкость этого вида в условиях зимы.

Как отмечают специалисты заповедника, несмотря на сильные снегопады и метели, популяция диких лошадей проявляет высокую активность, продолжая осваивать лесные массивы и открытые пространства зоны отчуждения.

«Кажется, что диким лошадям зимой некомфортно и холодно? Да нет! Лошадей Пржевальского не напугаешь ни снегами, ни морозами, ни метелями», — говорится в сообщении.

Выносливость этих животных объясняется их происхождением. Лошади Пржевальского являются потомками скакунов из суровых полупустынь Монголии, где резкие перепады температур — обычное явление. Однако в Чернобыльской зоне для них сложились поистине уникальные условия. В отличие от скудных пастбищ исторической родины, здесь копытные находят изобилие корма в лесах, на лугах и в оврагах, а также не испытывают дефицита водных источников.

Этот вид был интродуцирован в зону отчуждения в конце 1990-х годов с целью восстановления экосистемы. К 2026 году популяция стала полностью автономной и самовоспроизводящейся. Отсутствие антропогенного давления и богатая кормовая база превратили Чернобыльский заповедник в один из немногих уголков планеты, где дикие лошади Пржевальского могут не просто выживать, но и процветать в своей естественной среде обитания даже в суровых зимних условиях.