«Ворота зимы» 4 декабря: народные приметы и праздники в этот день

Православная церковь 4 декабря празднует Введение во храм Пресвятой Богородицы. Этот день в народном календаре получил название «Ворота зимы». Подробнее о празднике и приметах на 4 декабря — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Введение во храм Пресвятой Богородицы — это двунадесятый праздник, который не только является важным событием в церковном календаре, но и символизирует начало зимнего времени. С древних времен этот день ассоциируется с «воротами зимы», когда природа окончательно погружается в сон. Согласно преданию, Введение в храм означает посвящение Девы Марии, когда ее родителям, согласно обычаям, было суждено привести свою дочерь в Иерусалимский храм, в котором Мария была принята священниками, что стало символом ее будущей роли в качестве Матери Спасителя.

В этот день верующие собираются в храмах, чтобы услышать проповедь. Во многих культурах совершаются обряды, связанными с началом зимнего сезона. В этот день нельзя ругаться и кого-либо осуждать. Лучше всего — сходить в гости или позвать гостей к себе. Запрещено решать денежные вопросы, убираться и стирать.

Фото: [ freepik.com ]

Приметы

Если в этот день мороз и снег, значит зима будет такая же;

Выпавший до 4 декабря снег тает быстро, а после — растает не скоро;

Этот день считается началом настоящей зимы;

Если стоит пасмурная погода, значит будущий урожай будет сильным, если ясная — будет неурожай;

Не принято 4 декабря убираться в доме и стирать;

Нельзя ругаться и осуждать других;

Также не следует ругать домашних животных и кричать на них;

Лучше не решать денежные вопросы, а также не давать и не брать в долг;

Было принято ходить в гости или звать гостей к себе;

Православные 4 декабря обязательно ходили в храм, посещали службу и молились.

В этот день именины не отмечаются.

Ранее эзотерик раскрыла гороскоп для всех знаков Зодиака со 2 по 8 декабря.