«Ворота зимы» 4 декабря: народные приметы и праздники в этот день
Фото: [freepik.com]
Православная церковь 4 декабря празднует Введение во храм Пресвятой Богородицы. Этот день в народном календаре получил название «Ворота зимы». Подробнее о празднике и приметах на 4 декабря — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
История и обычаи
Введение во храм Пресвятой Богородицы — это двунадесятый праздник, который не только является важным событием в церковном календаре, но и символизирует начало зимнего времени. С древних времен этот день ассоциируется с «воротами зимы», когда природа окончательно погружается в сон. Согласно преданию, Введение в храм означает посвящение Девы Марии, когда ее родителям, согласно обычаям, было суждено привести свою дочерь в Иерусалимский храм, в котором Мария была принята священниками, что стало символом ее будущей роли в качестве Матери Спасителя.
В этот день верующие собираются в храмах, чтобы услышать проповедь. Во многих культурах совершаются обряды, связанными с началом зимнего сезона. В этот день нельзя ругаться и кого-либо осуждать. Лучше всего — сходить в гости или позвать гостей к себе. Запрещено решать денежные вопросы, убираться и стирать.
Фото: [freepik.com]
Приметы
- Если в этот день мороз и снег, значит зима будет такая же;
- Выпавший до 4 декабря снег тает быстро, а после — растает не скоро;
- Этот день считается началом настоящей зимы;
- Если стоит пасмурная погода, значит будущий урожай будет сильным, если ясная — будет неурожай;
- Не принято 4 декабря убираться в доме и стирать;
- Нельзя ругаться и осуждать других;
- Также не следует ругать домашних животных и кричать на них;
- Лучше не решать денежные вопросы, а также не давать и не брать в долг;
- Было принято ходить в гости или звать гостей к себе;
- Православные 4 декабря обязательно ходили в храм, посещали службу и молились.
В этот день именины не отмечаются.
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