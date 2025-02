Вовсе не Брижит: жена Макрона скрывает не только мужской пол, но и другие секреты

Макрон встретил будущую супругу во время учебы в иезуитской школе La Providence, где Брижит преподавала французский язык и литературу и руководила драматическим кружком. На момент знакомства Макрону было всего 15 лет, а Брижит — 39. Она уже была женой банкира Андре-Луи Озера и матерью троих детей.

Разница в возрасте не смутила будущего президента Франции, и он признался в чувствах к Брижит после своего 16-летия. Родители были против такой любви, Эммануэля отправили на учебу в Париж. Во время разлуки возлюбленные поддерживали общение и, когда Макрону исполнилось 18 лет, перестали скрывать свои отношения. Их любовь оставалась тайной для мужа Брижит, только узнав о связи супруги на стороне, он решил разорвать отношения. Развод был оформлен в 2006 году, а в 2007 году состоялась свадьба Брижит и Эммануэля Макрона.

Слухи о трансгендерности жены французского президента начали распространяться несколько лет назад. Основоположниками этой теории стали независимая журналистка Наташа Рей, изучавшая биографию Брижит и историю ее рода Тронье, и редактор издания Faits et Documents Ксавье Пуссар, их идеи американка Оуэнс использовала в своем расследовании. Французов смутила угловатая фигура первой леди. По словам Рей, некоторые пластические хирурги подтверждают, что Брижит могла сделать операцию по смене пола.

Конспирологи также считают, что пропавший брат Брижит Жан-Мишель Тронье на детских фотографиях больше похож на первую леди Франции, чем она сама. К такому выводу они пришли, рассмотрев архивное фото семьи Тронье. Оуэнс заявила, что супруга Макрона — это и есть Жан-Мишель Тронье, который после смерти настоящей Брижит в девичестве присвоил ее личность и сменил пол. Свидетельств о смерти девочки не сохранилось, потому что в те годы в ЗАГСах Франции царил беспорядок, объясняет автор данной теории.

Сторонников теории о трансгендерности Макрон смущает и то, что мир по-прежнему не видел фотографий молодой Брижит до ее работы в La Providence. Оуэнс утверждает, что о 23 годах жизни первой леди Франции неизвестно ничего. Не сохранилось фотографий Брижит с бывшей мужем, с которым они были в браке с 1974 по 2006 годы.

В своем расследовании Оуэнс пришла к совершенно ошеломляющему выводу: до смены пола будущая супруга Макрона строила отношения с женщиной по имени Вероника Дрю. Вместе они воспитывали троих детей.

В 2024 году парижский суд осудил за клевету «духовного медиума» Амандин Руа (настоящее имя — Дельфин Жегусс) и «независимую журналистка-самоучка» Наташу Рей, которые внесли основной вклад в распространение слухов о трансгендерном происхождении жены Макрона. Француженок обязали выплатить штраф в 13 тысяч евро Брижит Макрон и ее брату Жану-Мишелю Тронье.

