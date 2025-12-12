«Научные данные подтверждают, что полноценный сон, достаточное потребление жидкости, адекватный уровень витамина D и умеренная физическая активность способны улучшать сопротивляемость организма инфекциям. Это не «быстрая защита», но фактор, который уменьшает вероятность тяжелого течения заболевания. Не стоит забывать и о самоконтроле симптомов. При появлении боли в горле, слабости или субфебрильной температуры лучше ограничить контакты, чтобы не участвовать в цепочке передачи инфекции», — заключила Батищева.