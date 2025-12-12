Воздух в офисе опасен: как защитить себя от вирусов на рабочем месте — проверенные методы
Врач Батищева дала рекомендации для защиты от ОРВИ в офисе
Фото: [istockphoto.com/JackF]
В закрытых помещениях риск передачи респираторных инфекций — от ОРВИ до гриппа — остается повышенным. По этой причине в первую очередь для сохранения здоровья стоит обратить внимание на качество воздуха в офисе. Об этом заявила в беседе с интернет-изданием заведующая поликлиникой №4 «Нахабино» Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО, врач-терапевт Лариса Батищева.
Как пояснила эксперт, многие исследования показывают, что хорошо работающая вентиляция снижает концентрацию вирусных частиц в помещении.
«Если у вас есть возможность, выбирайте рабочее место рядом с источником свежего воздуха: окном, приточной решеткой или хорошо функционирующей вентиляционной зоной. В небольших кабинетах эффективным дополнением могут стать персональные очистители воздуха с HEPA-фильтром — они улавливают аэрозоли и уменьшают вирусную нагрузку вокруг рабочего места», — пояснила специалист.
По ее мнению, не менее важным является минимизация тесных, длительных контактов.
«Если в офис приходит сотрудник с признаками болезни, старайтесь ограничить время непосредственного общения, выбирать переговорные с хорошей циркуляцией воздуха, а при необходимости — переключать коммуникацию в онлайн-формат», — выразила мнение эксперт.
Также людям стоит обратить внимание на гигиену, считает врач.
«Частое мытье рук или использование антисептика эффективно уменьшает вероятность переноса вирусов с поверхностей на слизистые. Несмотря на снижение популярности масок, их точечное применение останется рациональным: например, если приходится долго находиться рядом с человеком, который кашляет или явно нездоров», — заявила она.
Дополнительной мерой остается поддержка иммунной системы, заверила специалист.
«Научные данные подтверждают, что полноценный сон, достаточное потребление жидкости, адекватный уровень витамина D и умеренная физическая активность способны улучшать сопротивляемость организма инфекциям. Это не «быстрая защита», но фактор, который уменьшает вероятность тяжелого течения заболевания. Не стоит забывать и о самоконтроле симптомов. При появлении боли в горле, слабости или субфебрильной температуры лучше ограничить контакты, чтобы не участвовать в цепочке передачи инфекции», — заключила Батищева.
Ранее стало известно, зачем мужчины делают предложение в Новый год.