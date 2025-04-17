Возможен занос из Колумбии: врач рассказал, от какого вируса необходимо вакцинироваться
Главврач Осипов допустил занос желтой лихорадки из Колумбии в Россию
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В Колумбии в сфере здравоохранения объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки желтой лихорадки. Известно о 74 случаях заболевания, среди которых 34 закончились летальным исходом. Как определить лихорадку и может ли вирус попасть в Россию через туристов, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов.
Эксперт отметил, что желтая лихорадка — это вирусное заболевание, которое переносится комарами.
«Заболевание протекает тяжело, с повышением температуры, желтушностью кожных покровов, и на 4-5 день болезни может возникнуть поражение печени, почек, нарушение свертываемости крови», — пояснил врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
В настоящее время, продолжил эксперт, всем туристам, которые выезжают в неблагополучные регионы, рекомендуют вакцинироваться от желтой лихорадки.
«Это нужно сделать за 10 дней до отъезда в неблагополучную страну. Теоретически занос лихорадки, конечно, возможен, если туриста укусил комар, а инкубационный период длится 3–4 дня, то есть в этот период он может приехать обратно в Россию. Симптомы могут проявиться уже здесь. Вакцинация проводится в специальных центрах и в аэропорту Домодедово», — подчеркнул Осипов.
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