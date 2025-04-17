Возможен занос из Колумбии: врач рассказал, от какого вируса необходимо вакцинироваться

«Это нужно сделать за 10 дней до отъезда в неблагополучную страну. Теоретически занос лихорадки, конечно, возможен, если туриста укусил комар, а инкубационный период длится 3–4 дня, то есть в этот период он может приехать обратно в Россию. Симптомы могут проявиться уже здесь. Вакцинация проводится в специальных центрах и в аэропорту Домодедово», — подчеркнул Осипов.