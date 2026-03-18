Возвращение «бомбил»: как отключение интернета отбросило такси на 30 лет назад

Ограничения мобильного интернета в крупных городах России привели к неожиданному последствию — на улицы возвращаются «бомбилы», частники, подрабатывающие извозом по старинке. Легальные таксопарки потеряли до 30% заказов, и эту нишу мгновенно заняли те, кто не зависит от цифровых платформ.

Директор сервиса заказа такси «Максим» Максим Шушарин в интервью РБК рассказал, как компания пострадала от перебоев со связью. По его словам, в моменты ограничений потери заказов достигали 30%, причем ситуация усугублялась тем, что главный конкурент мог работать в условиях отключенного интернета, а сервис «Максим» — нет. В районах, где связь полностью отсутствует, а людям необходимо передвигаться, на помощь приходят именно «бомбилы», что Шушарин охарактеризовал как возвращение в прошлое.

Компании пришлось экстренно адаптироваться. В приложении оставили только базовые функции, чтобы оно могло функционировать при медленном интернете. Водителям теперь верят на слово, когда они сообщают о взятии пассажира и начале маршрута.

Один из таксистов поделился наблюдениями: жители Подмосковья выстраиваются в очереди к частникам по 20–30 человек, а количество «легальных» заказов упало на 15–17%.

Управляющий директор компании «Такси Трейд» Александр Казаченко описал текущую схему работы. При необходимости оператор сбрасывает офлайн-карту прямо в заказе. Там, где связь не работает, водители связываются с пассажирами по телефону. Клиент может расплатиться наличными либо с привязанной карты позже — средства спишутся, если он зарегистрирован в системе.

Масштаб проблемы

Проблема коснулась не только Москвы и Подмосковья. В Петербурге местные службы такси, такие как «Таксовичкоф» и «Ситимобил», зафиксировали падение заказов на 13% и 65% соответственно в январе 2026 года. Особенно остро ситуация ударила по социальному транспорту — перевозкам инвалидов, многодетных и ветеранов, которым без работающего приложения сложно сориентироваться, где именно их ждет машина.

По данным «Коммерсанта», только за пять дней ограничений мобильного интернета в Москве ущерб бизнесу составил от 3 до 5 миллиардов рублей. Больше всего пострадали такси, каршеринг, курьерские службы и розничная торговля.

Как выживают водители

Таксисты массово возвращаются к методам работы из 90-х и нулевых. Председатель крымского профсоюза таксистов Андрей Козарь напомнил, что рации никто не отменял — раньше все водители работали именно так. На автовокзалах таксисты собираются группами, ловят интернет от ближайших кафе или просто стоят у бордюра в ожидании клиента, как в прежние времена.

Водители скачивают офлайн-карты регионов, записывают номера диспетчеров и постоянных клиентов в обычную телефонную книгу, а для ориентации используют бумажные атласы — их продажи, кстати, выросли в полтора раза. Спрос на пейджеры увеличился на 73%, на рации — на 27%.

Прогнозы

Участники рынка опасаются, что если ситуация с ограничениями затянется и захватит летний туристический сезон, столица может ощутимо пострадать без привычного сервиса такси. В Кремле уже заявили, что меры безопасности будут действовать столько, сколько потребуется.

Пока власти настраивают «белые списки» разрешенных сайтов, куда включили «Яндекс», VK, портал госуслуг и банки, жители крупных городов все чаще вспоминают, как ловить машину «с руки». И похоже, что «бомбилы» — это не пережиток прошлого, а суровая реальность настоящего.