«Возврат в Спарту»: «Новые люди» потребовали отстранить чиновницу, предложившую лечить только работающих диабетиков

В российском медицинском сообществе разгорелся скандал после того, как директор Института диабета Марина Шестакова предложила выдавать новые эффективные препараты только трудоспособным пациентам. Инициатива фактически делит больных на «полезных» и «бесполезных» для экономики, что вызвало резкую критику со стороны политиков и общественности.

Особую тревогу предложение вызывает в регионах. Например, в Кировской области зарегистрировано более 72 тысяч пациентов с диабетом — это около 6% населения. Подавляющее большинство (примерно 95%) имеют диабет 2-го типа, требующий постоянной терапии. Для многих из них доступ к современным лекарствам может оказаться под угрозой.

Суть предложения

Шестакова выступила с инициативой на выездном заседании «Деловой России» в Обнинске. По ее словам, предлагается выделить приоритетную группу из 105 507 пациентов до 60 лет с сердечно-сосудистыми и почечными патологиями, не имеющих инвалидности. Именно им в первую очередь хотят выдавать современные сахароснижающие препараты классов иНГЛТ-2 (глифлозины) и арГПП-1 (глутиды).

Шестакова пояснила, что реально нуждающихся в современной терапии гораздо больше — около 1 миллиона человек из примерно 5,5 миллиона россиян с диабетом 2-го типа. Однако денег на всех в бюджете нет: расходы на профильный проект для диабетиков урезаны на 13% — с 9,6 до 8,4 млрд рублей, тогда как для полноценной работы программы нужно не менее 150 млрд рублей в год. Поэтому приоритет решено отдать тем, чья терапия дает измеримый «экономический эффект», то есть работающим.

Реакция «Новых людей»

Партия «Новые люди» в лице Владислава Даванкова выступила с резким осуждением этой идеи, потребовав отстранить Шестакову от разработки клинических рекомендаций. В партии такое предложение назвали «возвратом к обычаям ранней Спарты», где слабые обрекались на гибель.

Руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Кировской области Андрей Иглин прокомментировал ситуацию: «Цифры говорят сами за себя: 72 тысячи наших земляков — это не безликая статистика, а конкретные люди, наши соседи, родственники, ветераны. Среди них есть и работающие, и те, кто уже на пенсии, но это не отменяет их права на жизнь и здоровье. Идея делить пациентов на „рентабельных“ и „нерентабельных“ — это опасная черта, которую нельзя переступать. Мы требуем от федерального Минздрава публичных гарантий того, что критерий „экономической полезности“ никогда не ляжет в основу медицинских протоколов. Государство обязано защищать всех, независимо от их вклада в ВВП. Если мы промолчим сейчас, завтра под раздачу попадут онкобольные, послезавтра — пожилые люди в глубинке. Мы не допустим, чтобы к людям относились как к расходному материалу».

Обращение в Минздрав

Партия уже обратилась к министру здравоохранения с требованием отстранить Марину Шестакову от участия в рабочей группе по разработке национальных клинических рекомендаций по сахарному диабету. В «Новых людях» настаивают: пока чиновники не подтвердят, что принцип «сортировки» пациентов не войдет в федеральные документы, дискуссия не может считаться закрытой.

В партии подчеркивают, что эта ситуация выходит далеко за рамки отдельно взятого заболевания.

«Это не про инсулин, это про базовый принцип: государство существует для всех. Если про это не напоминать, будет ровно наоборот», — резюмировали в пресс-службе движения «Да — переменам!».

Официальная позиция Минздрава

В Министерстве здравоохранения напомнили, что право пациентов с сахарным диабетом на льготное обеспечение лекарствами закреплено постановлением правительства № 890 и не зависит от наличия инвалидности. Регионы самостоятельно формируют перечни льготных препаратов в рамках территориальных программ, и пациенты могут получать их бесплатно или с 50-процентной скидкой.

Обеспеченность препаратами для лечения сахарного диабета в настоящее время составляет 7,4 месяца, в том числе в медицинских организациях — 4,1 месяца, в аптеках — 1,6 месяца.

Однако пациенты периодически жалуются на перебои в поставках. По данным Всероссийского союза пациентов, 10% вошедших в приоритетную группу пациентов с хронической болезнью почек тратят на препараты более 30% месячного дохода, а 2% — более половины. В организации «Диаресурс» ранее заявляли, что ситуация с обеспечением взрослых диабетиков датчиками непрерывного мониторинга глюкозы близка к катастрофической как минимум в восьми регионах страны.