Сотни тысяч за обзоры косметики? Сколько на самом деле зарабатывают блогеры

Со стороны кажется, что блогеры легко зарабатывают сотни тысяч рублей, снимая обзоры косметики, распаковки покупок или короткие ролики с переодеваниями. Однако за громкими историями успеха скрывается совсем другая статистика. Почему далеко не каждый автор превращает блог в источник стабильного дохода, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала аналитик рынка труда Ольга Завадская.

По словам эксперта, действительно высокие доходы получают лишь немногие авторы, которым удалось собрать большую и активную аудиторию.

«Заработок свыше ₽100 тыс. в месяц возможен, но обычно к нему приходят после нескольких лет регулярной работы. Успешные блогеры получают деньги не только за рекламу, но и за партнерские программы, собственные продукты, консультации и продажи через маркетплейсы», — пояснила Завадская.

Эксперт отметила, что начинающие инфлюенсеры часто переоценивают потенциальные доходы. На первых этапах бренды чаще предлагают бесплатную продукцию, скидки или символические гонорары. Особенно это касается обзоров косметики, одежды и бытовых товаров.

«Многие считают, что достаточно снять несколько красивых роликов, и рекламодатели выстроятся в очередь. На практике сначала приходится месяцами работать практически бесплатно, вкладывая собственные деньги в технику, монтаж, продвижение и создание контента», — подчеркнула аналитик.

По словам Завадской, сегодня работодатели все чаще рассматривают ведение блога как полноценную профессию, но успех в ней требует дисциплины не меньше, чем работа в офисе. Постоянный поиск идей, съемки, монтаж, общение с подписчиками, переговоры с рекламодателями и анализ статистики нередко занимают по 8–10 часов в день.

Поэтому истории о «легких миллионах за переодевания» скорее исключение, чем правило. Реально заработать хорошие деньги можно, но только если относиться к блогу как к полноценному бизнесу, а не как к быстрому способу разбогатеть.

₽100 тыс. — сумма, которая уже позволяет не просто сохранить накопления, но и получить доход. Однако выбирать способ вложения стоит исходя не только из потенциальной прибыли, но и из уровня риска. О том, какие варианты сегодня выглядят наиболее разумными, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал финансовый эксперт Роман Калинкин.