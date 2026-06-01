Соцфонд начал прием заявок на новую семейную выплату

С 1 июня Социальный фонд России начал принимать заявления на новую семейную выплату, рассчитанную на работающих родителей с двумя и более детьми. Получить поддержку смогут семьи, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума в регионе. Об этом сообщает « Лента.ру ».

Речь идет о механизме возврата части ранее уплаченного НДФЛ. Компенсация распространяется на доходы от официальной трудовой, предпринимательской и профессиональной деятельности. Подать заявление могут оба родителя при условии, что они официально работают и платят налог на доходы физических лиц.

Оформить выплату за 2025 год можно до 1 октября. Как ранее заявляла вице-премьер Татьяна Голикова, новая мера поддержки затронет свыше четырех миллионов семей, в которых воспитываются почти 11 миллионов детей.

В то же время эксперты отмечают, что воспользоваться льготой смогут не все. По оценке главы комитета Госдумы Сергея Гаврилова, семья из четырех человек подпадает под критерии программы при совокупном годовом доходе около 1,28 миллиона рублей. При средней зарплате по стране у обоих родителей право на выплату может быть утрачено.

