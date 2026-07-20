«Мы не афишируем, но и не скрываем»: Загитова высказалась о слухах о романе с женатым

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, которая уже несколько лет держит личную жизнь за семью замками, неожиданно привлекла внимание публики. Все началось с фотографий из Шанхая, где 22-летняя фигуристка была замечена в компании молодого человека, пишет Teleprogramma.org.

На одном из кадров она сидела на плечах у спутника, лицо которого было скрыто. Подпись под фото гласила: «Мы не афишируем, но и не скрываем».

Поклонники тут же принялись вычислять избранника. Им оказался 26-летний Артем Чечихин, сын известного продюсера Юрия Чечихина и внук главы Росгвардии Виктора Золотова. Молодой человек учился в частной школе в Великобритании, занимался криптовалютным бизнесом и даже снимался в музыкальных клипах. Позже пару заметили на вечере бокса в Екатеринбурге, где они не пытались скрываться от камер.

Однако слухи о романе быстро обрастали деталями. В социальных сетях появилась информация о том, что Чечихин может быть женат. Под одной из публикаций девушки, которую называют супругой Артема, пользователь оставил комментарий: «Это ж мужик Загитовой». На что девушка ответила: «Ей не впервой с женатыми возиться», после чего ее профиль был закрыт. Ни Загитова, ни Чечихин официально не комментировали эти слова.

На фестивале VK Fest журналисты попытались выведать у Алины подробности, заметив дорогие букеты в ее социальных сетях.

«Я, наверное, скажу так: личное — не публичное», — ответила спортсменка.

Алина Загитова — единственная фигуристка в истории России, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила соревновательную карьеру в 2019 году, но продолжает выступать в ледовых шоу и развивает свой центр фигурного катания в Казани.

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