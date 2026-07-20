В России проходит конкурс «Вместе против коррупции!» среди молодежи

В 2026 году Генеральная прокуратура Российской Федерации объявила о запуске международного молодежного конкурса социальной рекламы «Вместе против коррупции!». Инициатива направлена на привлечение молодых людей к осмыслению проблем коррупции и формирование у них ответственного отношения к общественным процессам посредством творческой деятельности. Работы — плакаты, рисунки и видеоролики на антикоррупционную тему — можно подавать на сайте конкурса www.anticorruption.life с 1 мая по 1 октября 2026 года.

Прием конкурсных заявок стартовал 1 мая и будет продолжаться до 1 октября 2026 года. Участникам необходимо представить работы, посвященные противодействию коррупции, в формате плакатов, рисунков или видеороликов. Материалы принимаются через официальный сайт проекта.

Соревнование проводится в трех номинациях, где будут определены лучшие визуальные и видеоработы. Участвовать могут молодые люди двух возрастных категорий: от 10 до 17 лет и от 18 до 25 лет.

Организаторы сообщили, что правила участия размещены на официальной платформе конкурса и переведены на официальные языки Организации Объединенных Наций, что обеспечивает доступность проекта для международной аудитории. Итоги планируется подвести ко Дню борьбы с коррупцией.