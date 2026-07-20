Жители Подмосковья подали более 80 тыс. онлайн-заявок на обслуживание «Стрелки»

С начала 2026 года жители Подмосковья более 80 тыс. заявлений на обслуживание единых транспортных карт «Стрелка», сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Прочее» — «Транспорт», для ее получения нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму. Выдача карт и проверка документов происходит в МФЦ, который указан в заявке.

Пользователи в рамках могут подтвердить право на льготу, получить льготную карту «Стрелка», восстановить защитный код карты, обменять неработоспособную карту, вернуть ее в целях возврата залоговой стоимости карты, активировать или деактивировать льготу на проезд на банковской карте «МИР». Напомним, что льготную карту могут получить учащиеся и военные пенсионеры.

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