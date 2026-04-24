Врач Кирильчик объяснила, почему ребенок на одном молоке вырастет аллергиком

Заведующая детским отделением Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Кирильчик в эфире программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» объяснила, почему в последнее время стремительно растет число людей, страдающих от аллергии. По словам специалиста, в основе этого заболевания лежит сбой иммунной системы, при котором организм начинает воспринимать совершенно безобидные вещества как смертельную угрозу.

Врач пояснила, что иммунные клетки аллергика работают чересчур агрессивно и атакуют то, что по своей природе не является ядом, например, обычную еду. Среди ключевых причин, провоцирующих рост заболеваемости, она назвала ухудшение качества пищи и воды, а также повышенный уровень стресса. Отдельно Кирильчик остановилась на ошибках в питании младенцев. Она предупредила, что крайне важно вводить прикорм своевременно, в соответствии с возрастом ребенка, и категорически не рекомендовала затягивать с этим. По ее мнению, если ребенок в два года продолжает питаться исключительно грудным молоком, он гарантированно станет аллергиком.

Помимо правильного питания, медик посоветовала родителям не пренебрегать календарем прививок, так как вакцинация помогает снизить чрезмерную нагрузку на иммунную систему. Также она призвала мам и пап отказаться от идеи растить детей в стерильной среде, поскольку отсутствие контактов с внешним миром и другими людьми приводит к формированию чрезвычайно болезненного организма.