Врачи объяснили, как 32 человека могли избежать ожога глаз после похода в кино в Абакане

В Абакане более 30 человек получили ожоги глаз во время кинопоказа, сообщает телеграм-канал Baza. Врач-офтальмолог Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Анна Черных в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, как такое могло произойти.

Инцидент произошел в кинотеатре «Наутилус». Всего пострадали 32 зрителя, среди них — 20 детей. Предположительно, один из сотрудников заведения забыл отключить дезинфицирующие лампы перед началом сеанса. Во время показа фильма «Папины дочки» оборудование продолжало работать, что и привело к ожогам. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Эксперт Черных подчеркнула, что подобные случаи не являются чем-то необычным и происходят не только на территории РФ, но и за ее пределами.

«В местах массовых скоплений людей, в том числе в кинотеатрах, для дезинфекции помещения используются бактерицидные лампы с ультрафиолетовым излучением. По нормам использования, подобные лампы должны быть активны строго в отсутствии людей. К сожалению, лампы, по всей видимости, выключены не были из-за халатности ответственного персонала, в результате чего люди получили ожог роговицы — серьезное офтальмологическое заболевание с болезненными проявлениями [слезотечение, боль, светобоязнь] и достаточно длительным лечением», — пояснила специалист.

Предотвратить подобные инциденты возможно с помощью строгого соблюдения правил эксплуатации оборудования, контроля за включением или выключением ламп и регулярного инструктажа персонала, отметила врач. При этом у обычного человека есть возможность сберечь свой организм от такой проблемы.

«При работе бактерицидных ламп часто выделяется специфический запах. Вспомните, как в детском саду вам “просвечивали” горло и нос УФ-лампой. Если вы почувствовали подобный запах, немедленно обратитесь к администратору с просьбой проверить активность ламп. К сожалению, так происходит не всегда и запаха попросту может не быть. В таком случае нужно ориентироваться исключительно на собственные ощущения», — выразила мнение врач.

Среди ярких симптомов эксперт отметила болезнь глаз, дискомфорт, сухость и слезотечение.

«При таких случаях покиньте помещение или обратитесь к администратору, после чего обильно промойте глаза проточной водой. И, конечно, в кратчайшие сроки, посетите офтальмолога», — заключила Черных.

