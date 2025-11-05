Шокирующие цифры: сколько платят московским студентам в такси — и почему их часто берут водителями

Московские предприниматели стали более чем в 2,5 раза чаще (+155%) предлагать подработку водителем такси студентам осенью 2025 года по сравнению с 2024-м. К такому выводу пришли эксперты «Авито Подработки», проанализировав изменение спроса на учащихся в сфере частичной занятости. Результаты исследования доступны интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Средняя зарплата, предлагаемая московским студентам-водителям, достигла 105 тыс. рублей в месяц. Кроме того, значительно выросло число предложений на позиции работника торгового зала (+81%). Согласно статистике, в магазинах студенты могут в среднем заработать 25 тыс. рублей в месяц.

«В целом по России в III квартале 2025 года количество предложений о подработке, доступных для студентов, увеличилось на 11%, а среднее предлагаемое вознаграждение составило 41 тыс. рублей в месяц», — отметил директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин.

По словам экспертов, привлечение на работу студентов помогает бизнесу быстро закрывать задачи. Для молодежи подработка — это способ получить первый трудовой опыт и постепенно достигать финансовой самостоятельности, совмещая это с учебой.

Ранее стало известно, что до конца недели метеозависимым придется бороться с последствиями сильных магнитных бурь.