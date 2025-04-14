Время на семью: женщинам в России хотят сократить рабочий день на час

Сокращение рабочего дня на час для россиянок может привести к дискриминации по половому признаку и снижению уровня заработной платы женщин. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила депутат Государственной Думы РФ Светлана Бессараб.

Депутат Госдумы Игорь Антропенко в беседе с корреспондентом ТАСС предложил сократить рабочий день для час для женщин, чтобы они могли уделить больше времени семье и сборам на работу. Сокращение рабочего дня приведет к снижению зарплат женщин и сложностям с трудоустройством, считает Бессараб.

Согласно трудовому законодательству, сокращенная продолжительность рабочего времени предусмотрена по нескольким основаниям. Первое — это возраст, несовершеннолетние граждане трудятся меньше, чем совершеннолетние. Второе — состояние здоровья, наличие инвалидности. Третье — особые условия труда, в опасных и вредных условиях люди трудятся меньше, как правило, 36 рабочих часов в неделю, напомнила парламентарий.

«Если на час сократить пятидневную рабочую неделю, получится 35 часов. То есть женщина будет трудиться меньше, чем большинство людей, у которых условия труда с вредными или опасными факторами. Это может привести к дискриминации по половому признаку, потому что любой работодатель предпочтет пригласить на работу мужчину и при большем количестве часов выплачивать ему такую же зарплату, потому что, насколько я понимаю, смысл в том, чтобы женщине предоставить рабочий день на один час меньше, но при этом оплатить столько же», — подчеркнула депутат.

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Бессараб добавила, что сегодня женщины в сельской местности трудятся 36-часовую рабочую неделю при сохранении зарплаты по аналогии с советским законодательством.

«Госдума сохранила норму, потому что мы считаем, что женщина на селе действительно несет двойную нагрузку — не только основная работа, но и работа по дому, по хозяйству, личное подсобное хозяйство. Это вполне объективно и заслуженно. Но сокращение рабочего дня для всех женщин, боюсь, приведет к тому, что женщины вряд ли будут благодарны, если работодатели не будут принимать их на работу или будут принимать по остаточному принципу», — считает парламентарий.

Депутат Дмитрий Гусев, напротив, в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» поддержал сокращение рабочего дня для женщин. По его словам, этот шаг позволит поддержать семьи и даст россиянкам больше времени на личные дела. Он напомнил, что накануне депутаты партии «Справедливая Россия — За правду» предложили в Госдуме освободить матерей с небольшим доходом от НДФЛ.

«Вместе эти меры помогут женщинам лучше справляться с заботами, особенно когда стабильность — такой острый вопрос. Это шанс дать семьям больше свободы и уверенности», — высказался Гусев.

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