В Кемеровской области суд оставил в силе приговор 43-летней жительнице Мариинска, которая около года жестоко истязала шестилетнюю приемную девочку, сообщает VSE42.RU со ссылкой на пресс-службу Восьмого кассационного суда общей юрисдикции.

Кошмар для шестилетней сироты начался спустя год после того, как 43-летняя горожанка оформила над ней опеку. Вместо родительского тепла девочка столкнулась с изощренной жестокостью, где поводом для расправы становилась любая мелочь. За недостаточно тщательную, по мнению опекунши, уборку в ход шли ремень и обломок швабры. Однажды ребенка жестоко выпороли за то, что девочка пожаловалась воспитателю в детском саду на пьянство приемной матери.

Особую ярость у женщины вызывали занятия: за ошибки при чтении в одну из суббот она с силой ударила девочку лбом о кухонный стол, а также заставляла приседать с книгой в холодном туалете и читать вслух. Из-за небрежного почерка ребенка запирали в углу той же холодной туалетной комнаты на 12 часов, и во время одного из таких наказаний опекунша схватила девочку за голову и ударила лбом о стену. Кроме того, на протяжении двух недель подопечную вынуждали спать раздетой прямо у ледяного порога входной двери.

Издевательства длились около года и вскрылись лишь 17 июля 2024 года после выхода выпуска программы «Мужское / Женское» на федеральном телеканале. Телеэфир стал основанием для возбуждения уголовного дела.

На процессе обвиняемая отрицала свою причастность, однако Мариинский городской суд счел доказательства исчерпывающими. Женщину признали виновной в истязании ребенка и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, приговорив к четырем годам колонии общего режима. Дополнительно с нее взыскали ₽300 тыс. в качестве компенсации морального вреда в пользу пострадавшей.

Апелляция оставила вердикт в силе, после чего адвокат подал кассационную жалобу. Защита настаивала на противоречивости свидетельских показаний, отсутствии следов побоев при поступлении девочки в реабилитационный центр и якобы присущей ребенку склонности к фантазиям. Однако Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отклонил эти доводы: экспертиза опровергла склонность девочки к выдумкам и повышенной внушаемости, подтвердив правдивость ее слов. Приговор остался без изменений.