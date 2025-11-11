Первые заморозки уже близко: как выбрать правильную обувь в гололед

Первые заморозки уже не за горами. Понижение температуры традиционно можно ожидать в ноябре, а значит, что совсем скоро на дорогах и тротуарах может появиться гололед — одно из самых травмоопасных зимних явлений. Директор проектов СберСтрахования Елена Кошелева в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» поделилась рекомендациями, как снизить риск падений и неприятных последствий в период первых заморозков.

Отказ от каблуков

Как напомнила специалист, начало зимы часто застает врасплох: погода еще неустойчива, и многие продолжают носить демисезонную обувь, не рассчитанную на скользкие поверхности.

«Именно в этот переходный период чаще всего происходят первые падения и ушибы. Выбор правильной обуви помогает значительно снизить вероятность травм. Наиболее безопасным вариантом считаются ботинки с мягкой рельефной подошвой из терморезины — она сохраняет эластичность даже при низких температурах и обеспечивает хорошее сцепление с поверхностью», — пояснила она.

Также можно использовать специальные противоскользящие накладки на подошву. А от высоких каблуков в этот период лучше отказаться: они нарушают равновесие и делают шаг менее устойчивым, считает эксперт.

Телефон в сторону

Кроме того, с наступлением заморозков даже знакомый маршрут до работы или магазина требует особой внимательности, заверила специалист.

«Лучше выбирать тротуары, посыпанные песком, и избегать неосвещенных участков дорог и тропинок. При ходьбе стоит делать короткие шаги, не торопиться и держать руки свободными — так проще сохранить равновесие. Постарайтесь не отвлекаться на телефон во время движения. Если нужно ответить на звонок или сообщение, лучше остановиться и сделать это в безопасном месте. При переходе дороги важно дождаться зеленого сигнала и убедиться, что автомобили успевают остановиться — тормозной путь на льду значительно увеличивается», — считает она.

По ее мнению, пожилым людям, а также тем, кто восстанавливается после травм или имеет заболевания опорно-двигательного аппарата, при перемещениях рекомендуется использовать трость или палки с противоскользящими наконечниками, поскольку такая опора помогает удерживать баланс на скользких поверхностях и снижает нагрузку на суставы.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью медиасток.рф ]

Как избежать перелома

При этом даже при максимальной осторожности невозможно полностью исключить риск падения, напомнила эксперт.

«В такой ситуации главное — не растеряться и постараться минимизировать последствия, соблюдая несколько простых правил. Прежде всего нужно сгруппироваться: прижать подбородок к груди, локти держать ближе к телу, а колени слегка согнуть. Такой способ падения помогает защитить голову и позвоночник. Лучше не выставлять прямые руки вперед — это повышает риск перелома запястий», — выразила мнение она.

После падения специалист не рекомендует сразу вставать.

«Нужно убедиться, что нет головокружения, сильной боли или ограничения движений. При малейших подозрениях на травму следует обратиться к врачу. Даже легкий ушиб может скрывать растяжение или трещину. Если повреждение незначительное, поможет холодный компресс — пакет со льдом, приложенный к месту удара через ткань, чтобы уменьшить отек. Главное — не игнорировать боль. Своевременное обращение за помощью позволит быстрее восстановиться и избежать осложнений», — заверила эксперт.

Обязательная страховка

При этом в период первых заморозков важно быть внимательным не только к себе, но и к окружающим, считает специалист.

«Обратите внимание на пожилых родственников или соседей, поддержите детей на скользких участках. Иногда простая помощь и забота о других позволяют предотвратить серьезные травмы и сделать прогулку безопаснее для всех», — заверила она.

Кроме того, в зимний период важно предусмотреть финансовую защиту, предупредила эксперт.

«Если травмы избежать не удалось, страховой полис поможет покрыть расходы на лечение и реабилитацию, при этом в рамках одного договора можно защитить себя и близких — пожилых родителей, супруга, ребенка и даже друзей», — заключила Кошелева.

