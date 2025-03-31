Всегда выбирал постарше: что известно о личной жизни Прохора Шаляпина, который неожиданно вышел в свет с ровесницей

Певец Прохор Шаляпин (настоящее имя Андрей Захаренков) неожиданно для всех нашел женщину себе под стать — певицу Ларису Гордьеру. На удивление фанатов спутница оказалась ровесницей Шаляпина, который всегда выбирал пожилых женщин. Вместе с ней певец пришел на передачу «Привет, Андрей!», где артист даже признался Гордьере в любви. Что известно о многочисленных романах Прохора Шаляпина — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Женщины постарше — его конек

Шаляпин не стесняется открыто рассказывать о своей личной жизни, певца всегда отличала страсть к женщинам постарше. Еще на заре свой карьеры молодой исполнитель начал роман с 58-летней поэтессой и личной помощницей экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Аллой Пеняевой. Она помогла певцу встать на ноги, благодаря Пеняевой Шаляпин обзавелся квартирой, машиной и поступил в Академию имени Гнесиных. Женщина не стеснялась делать роскошные подарки любимому, возила его в Париж. Даже после расставания Шаляпин сохранил теплые отношения с Пеняевой и порой навещает ее, она же, видимо, до сих пор ревнует певца. Фанаты считают, что именно ревность побудили поэтессу напасть на актрису Анну Калашникову в 2020 году, официальной причиной конфликта были неудачные съемки Пеняевой в клипе у Анны.

Фото: [ соцсети ]

Шаляпину приписывали романы с певицей Аделиной Шариповой и актрисой Светланой Светличной, однако все это оказалось лишь слухами. Певец признавался, что со Светличной их связывает лишь дружеское общение. Настоящий роман был у Шаляпина с предпринимательницей Ларисой Копенкиной, которая оказалась старше его почти на 30 лет. Несмотря на разницу в возрасте, пара сыграла свадьбу в конце 2013 года.

Не его дети

Причиной развода с Копенкиной стала беременность Анны Калашниковой, с которой Шаляпин начал встречаться в 2014 году, еще будучи в браке. Разногласия в паре начались уже через год, Прохор даже заподозрил, что Анна родила ребенка не от него, и потребовал провести ДНК-тест. Артист оказался прав, биологическим отцом малыша оказался другой мужчина. Свадьба, которую планировали влюбленные, так и не состоялась.

После Татьяна Гудзева и Виктория Тимофеева объявили Шаляпина отцом своих детей, но певец не признал отцовство. В 2018 году артист покорил сердце Виталины Цымбалюк-Романовской, он поддерживал ее во время развода с Арменом Джигарханяном. Шаляпин и Цымбалюк-Романовская даже начали задумываться о детях, но их роман оказался недолгим, в 2019 году пара распалась.

Остался без наследства

В начале 2020 года Шаляпина заметили в Лос-Анджелесе в компании миллионерши Татьяны Клаудии Дэвис. В июле 2021 года Шаляпин и Дэвис тайно поженились в США, на свадьбу пара потратила около 15 млн долларов. Вскоре жена певца заболела коронавирусом и попала в больницу в тяжелом состоянии. Дэвис умерла, не справившись с болезнью. Супруга не оставила мужу ничего, Шаляпин утверждает, что отказался из-за наследства из-за своих принципов, его недоброжелатели уверены, что без миллионного состояния артист остался из-за условий брачного договора.

Фото: [ соцсети ]

После смерти жены Шаляпин начал встречаться с бывшей участницей проекта «Дом-2» Ольгой Сан (Бутовой), отношения продлились вплоть до 2023 года. Долгое время о новых романах певца не было известно ничего, пока он сам не решил раскрыть тайны личной жизни, появившись на телевидении в компании 41-летней певицы Ларисы Гордьер. Сыграет ли пара свадьбу — загадка, однако танец со своей спутницей в эфире программы «Привет, Андрей!» Шаляпин назвал свадебным.

Ранее стало известно, что рэпер Паша Техник попал в тайскую больницу в тяжелом состоянии.