Всего 2 тыс. рублей в месяц: как накопить на пенсию при нестабильном доходе — советы эксперта

Можно ли копить на пенсию при нестабильном доходе, в том числе самозанятым и фрилансерам с нерегулярными взносами, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.

По словам эксперта, это вполне реально, особенно учитывая современные условия рынка труда. Главное — это системность взносов и грамотное распределение ресурсов.

«Небольшие, но регулярные платежи предпочтительнее крупных единовременных вкладов: во-первых, они дисциплинируют, во-вторых, уменьшают нагрузку на бюджет. Лучше мелкими шагами идти к большой цели, чем попытаться скопить сразу крупную сумму и быстро разочароваться в процессе», — пояснил специалист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Можно установить автоматический платеж для ежемесячных взносов, продолжил он. Их легко встроить в повседневную жизнь и постепенно увеличивать по мере роста доходов.

«Избегайте инвестиций, обещающих быструю прибыль, и всегда учитывайте риски. Непрофессионалам и людям с нестабильными доходами игра с акциями несет неоправданно высокие риски: без опыта и специальных знаний слишком велик шанс потерять деньги. Срок накоплений играет важную роль. Чем раньше вы начнете откладывать, тем выше шанс получить хороший финансовый результат», — посоветовал Беляков.

Начисленные на вложения сложные проценты каждый год капитализируются, и сумма на счете, например, при регулярных ежемесячных пополнениях растет быстрее, чем при ежегодных, отметил он.

«Для увеличения накоплений стоит использовать исключительно легальные и надежные способы. К таким относятся, например, стимулы по программе долгосрочных сбережений (ПДС) — государственное софинансирование, которое предоставляется в течение первых 10 лет, и налоговый вычет, доступный в течение всего срока участия», — подчеркнул эксперт.

Фото: [ REGIONS/Владимир Ерастов ]

Кроме того, стоит распределять деньги между разными инструментами: для краткосрочных целей вроде покупки техники подойдут вклады, для долгосрочных, вроде пенсии — предложения негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

«Чтобы получать государственное софинансирование, достаточно пополнять счет всего на 2 тыс. рублей в год. Если доходы вырастут, вы сможете увеличить размеры взносов. А если возникнут затруднения, можно вовсе приостановить платежи и возобновить их позднее, когда ваше финансовое положение стабилизируется», — отметил Беляков.

Также эксперт советует сформировать несколько резервных «копилок». Для мелких непредвиденных расходов можно завести специальный «кошелек» — например, в виде накопительного счета.

«Сбережения на крупные цели нужно держать отдельно «под замком», который не позволит их снять на спонтанные покупки. И, конечно, важнейшую роль в вопросе накоплений играет дисциплина. Для достижения финансовой свободы важно контролировать расходы, выявлять неэффективные траты и планировать бюджет», — заключил специалист.

