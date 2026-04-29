«Всего 4 Мбит/с вместо обещанных 150»: почему спутниковая связь от Маска пока не оправдывает надежд сотовых операторов

Американский мобильный оператор T-Mobile признал, что спрос на прямое подключение смартфонов к спутникам Starlink оказался значительно ниже первоначальных прогнозов. Генеральный директор компании Шрини Гопалан на встрече с аналитиками пояснил, что существующая наземная сеть покрытия настолько широка, что большинство клиентов просто не нуждаются в дополнительной услуге.

По его словам, основными пользователями T-Satellite стали посетители национальных парков и жители отдаленных сельских районов, находящихся за пределами традиционных вышек сотовой связи. Хотя на этапе тестирования в программе зарегистрировались около 1,8 миллиона человек, реальный спрос оказался куда скромнее.

Интересно, что в T-Mobile не считают ситуацию проблемой. Гопалан охарактеризовал сервис как «отличный дополнительный продукт», который обеспечивает компании конкурентное преимущество, даже если не приносит прямой финансовой выгоды. На данный момент прямая спутниковая связь бесплатна на дорогих тарифных планах, а для остальных абонентов обходится в 10 долларов в месяц.

Статистику T-Mobile подтверждают и независимые данные. На минувшей неделе компания Ookla сообщила, что пользователи смартфонов в США и Канаде стали реже прибегать к спутниковой связи. В исследовании учитывались только владельцы Android-устройств, поскольку у iPhone есть собственная спутниковая сеть Globalstar, доступная в «мертвых зонах».

При этом конкуренты не дремлют: AT&T и Verizon делают ставку на другого спутникового оператора AST SpaceMobile. Сама же SpaceX рассчитывает в будущем обеспечить поддержку 5G со скоростью до 150 Мбит/с, но пока пользователи T-Satellite довольствуются лишь четырьмя мегабитами в секунду. Несмотря на скромный спрос, T-Mobile продолжит сотрудничество со Starlink, но создавать под эту услугу отдельного виртуального оператора в компании не планируют.