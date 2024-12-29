Всего одна монета: как привлечь благополучие и достаток в день пророка Даниила 30 декабря

Православная церковь 30 декабря чтит пророка Даниила. В народном календаре дату называют Даниил Зимоуказчик. Подробнее о приметах и запретах 30 декабря — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Пророк Даниил Зимоуказчик — величественная фигура в истории духовности. Его жизнь полна чудес и испытаний. В числах и знаках, которые он истолковывал, находили надежду и путь к истине. В народной традиции день ассоциируется с предвестником зимы и предстоящими праздниками.

Люди собираются в храмах для молитв и чтения священных текстов. Издавна было принято проводить обряды очищения. Также считалось, что Даниил приносит с собой плохую погоду, предостерегая людей о необходимости готовиться к зимним холодам. В связи с продолжением Рождественского поста запрещено употреблять в пищу молочные и мясные продукты. А для привлечения достатка в Новом году принято класть монету в карман и носить с собой.

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Приметы

Считается, что сны в этот день вещие;

Если на деревьях появился иней — на Святки будет теплая погода;

Ясные дни в Рождественский пост — к хорошему урожаю;

В декабре метели — пчелы будут хорошо роиться;

Если в этот день иней — через неделю будет тепло;

В старину в карман 30 декабря клали монетку в карман и носили ее с собой, чтобы привлечь благополучие и достаток в новом году;

Нельзя есть яйца и молочные продукты;

Хозяйки продумывали блюда к Новому году, так как продолжается Рождественский пост.

Именины в этот день отмечают: Александр, Петр, Иван, Никита, Николай, Даниил, Денис.

Ранее стал известен гороскоп для всех знаков Зодиака с 30 декабря по 5 января.