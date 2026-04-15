Администрация Улан-Удэ аннулировала ранее выданное разрешение на проведение митинга «За свободный интернет», который региональное отделение КПРФ планировало провести 20 апреля. Первый секретарь Бурятского республиканского комитета партии, депутат Госдумы Вячеслав Мархаев в беседе с изданием «Коммерсантъ» заявил , что причины отзыва выглядят надуманными. По его словам, партия намерена обжаловать это решение в судебном порядке, а также готовится к проведению публичного мероприятия, но, возможно, в ином формате — например, в виде встреч граждан с депутатом.

В официальном уведомлении городской администрации, фотокопию которого опубликовало реготделение КПРФ, в качестве основания для отзыва разрешения указано, что организатор митинга еще до его начала распространял в социальных сетях, мессенджерах и на других платформах призывы к участию в акции. В документе отмечается, что из-за этого предполагаемое число участников может значительно превысить заявленные пятьсот человек, что создает угрозу общественному порядку. Кроме того, по мнению властей, организатор расширил цели публичного мероприятия, при этом изначально заявленные цели митинга не содержат конкретного перечня мессенджеров и социальных сетей, в отношении блокировки которых планировалось выразить позицию.

Аналогичная ситуация сложилась и в соседнем регионе. Ранее, 1 марта, власти Иркутска отказали в проведении митинга «За свободный интернет» по схожим основаниям. Иркутский областной суд 15 апреля оставил в силе решение Кировского районного суда, который признал действия городской администрации законными. Иск организаторов, требовавших выдачи разрешения на митинг, суд не удовлетворил.