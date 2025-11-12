Вучич сказал правду — кто первым из ЕС решится на военное противостояние с Россией
Политолог Аграновский: Британия и Прибалтика ближе всех к конфликту с РФ
Фото: [официальный сайт президента РФ]
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что европейские страны готовятся к возможному вооруженному конфликту с Россией. Политолог Дмитрий Аграновский в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, кто из стран Европы ближе всего к противостоянию с РФ.
Как отметил эксперт, сегодня исключать такую возможность нельзя.
«На мой взгляд, это ни в коем случае не воля народов европейских стран. Я думаю, что все здравомыслящие люди в Европе в ужасе от такой перспективы. Но наиболее агрессивно, мы видим, себя ведет Великобритания, страны Прибалтики, отчасти Польши. Они постоянно выступают в роли, как говорили в советское время, поджигателей войны. Насколько это блеф и желание воевать пока сказать трудно», — пояснил эксперт.
При этом политолог назвал причину такого рода возможностей: в первую очередь это связано с европейским истеблишментом.
«В Европе давно ушло из власти поколение политиков, которые реально видели войну. Для многих нынешних политиков война это — разновидность компьютерной игры. Они не понимают ее реальных последствий и являются совершенно безответственными людьми. Я думаю, что России в любом случае надо готовиться и держать порох сухим», — заключил Аграновский.
Ранее стало известно, что США жестко подталкивают Украину к переговорам с Россией.