Вучич сказал правду — кто первым из ЕС решится на военное противостояние с Россией

«На мой взгляд, это ни в коем случае не воля народов европейских стран. Я думаю, что все здравомыслящие люди в Европе в ужасе от такой перспективы. Но наиболее агрессивно, мы видим, себя ведет Великобритания, страны Прибалтики, отчасти Польши. Они постоянно выступают в роли, как говорили в советское время, поджигателей войны. Насколько это блеф и желание воевать пока сказать трудно», — пояснил эксперт.