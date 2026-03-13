Вы тоже стали работать по выходным? Это ИИ. Исследование, которое вас напугает

Вы думали, что ИИ наконец-то освободит вас от рутины и можно будет уйти с работы пораньше? Забудьте. Реальность оказалась страшнее любых антиутопий: искусственный интеллект не облегчил нашу жизнь, а превратил ее в бесконечную гонку на выживание. Новое масштабное исследование, охватившее более 160 тысяч сотрудников в 1100 компаниях, подтвердило то, что многие из нас уже чувствуют на своей шкуре: работы стало больше, быстрее и плотнее.

Мечты Илона Маска разбились о суровую статистику

Помните предсказания визионеров о четырехчасовой рабочей неделе и времени, когда люди будут работать только ради удовольствия? Пока Илон Маск фантазирует о светлом будущем, работодатели поняли главное преимущество ИИ совсем иначе. Они не сокращают рабочий день, а используют каждую сэкономленную минуту, чтобы загрузить нас новой работой.

Исследование ActivTrak, на которое ссылается The Wall Street Journal, рисует пугающую картину. Оказывается, после внедрения ИИ наши рабочие дни стали только плотнее.

Что на самом деле случилось с нашим временем?

Цифры просто кричат о том, что мы попали в ловушку:

· Вы тонете в переписке? Это не случайность. Время, которое мы тратим на электронную почту и корпоративные чаты, после внедрения ИИ выросло более чем в два раза. ИИ не написал за нас письма, он заставил нас писать их еще больше. · Вы не можете сосредоточиться? Это тоже «заслуга» нейросетей. Доля времени, которое мы можем потратить на спокойную, сфокусированную работу над одной задачей, сократилась на 9%. Нас постоянно дергают, переключают, заставляют быть в тонусе 24/7. · Никаких выходных. Исследователи зафиксировали жуткий тренд: рабочее время по субботам подскочило на 46%, а по воскресеньям — на 58%. Мы начали работать там, где раньше отдыхали. Граница между домом и офисом стерта окончательно. · Коллеги заменили семью? Время на «коллаборацию» (совещания и переписку с коллегами) выросло на 34%. Мы проводим друг с другом больше времени, чем с близкими, но это не живое общение, а бесконечный поток рабочих сообщений.

Почему это происходит? Ловушка «освободившегося времени»

Руководитель направления в ActivTrak Габриэла Маух объясняет этот феномен с пугающей простотой: «Дело не в том, что ИИ не повышает эффективность. А в том, что высвобожденная им емкость немедленно перебрасывается на другие задачи, что приводит к ползучему росту нагрузки».

Проще говоря, когда ИИ помог вам сделать отчет за 10 минут вместо часа, начальник тут же находит вам еще три задачи. Вы не начинаете работать меньше. Вы начинаете работать больше, просто быстрее.

Кто виноват и что делать?

Ирония в том, что сами работники подсели на «иглу» продуктивности. Люди, которые используют ИИ 7–10% своего времени, показывают самую высокую производительность. Но таких — всего 3%. Остальные 97% тратят на общение с нейросетями лишь 1% времени и не получают ничего, кроме хронической усталости.

В долгосрочной перспективе эта гонка грозит нам когнитивной перегрузкой, эмоциональным выгоранием и валом ошибок от переутомления.

Единственный способ выжить в новой реальности — перестать использовать ИИ как «еще один инструмент» и начать выстраивать с его помощью системы, которые будут работать на вас, а не заставлять вас работать на них. Но пока большинство из нас просто пытается удержаться на этой бешеной карусели.