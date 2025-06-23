Овощи и зеленый чай: дерматолог раскрыла, как еда усиливает защиту SPF от солнца

Ростовский дерматолог, косметолог, кандидат медицинских наук и директор сети медицинских центров Елена Хитарьян рассказала, как правильно защищать кожу от негативного воздействия солнца в летний период времени. Кроме специальных косметических средств, важно ввести в рацион некоторые продукты, сообщила rostovgazeta.ru.

Эксперт рассказала, что повысить устойчивость организма к ультрафиолету можно при помощи еды. Важно составлять меню таким образом, чтобы в организме сохранялась влага. Для этого рекомендовано употреблять больше антиоксидантов. Они содержатся в овощах зеленого цвета и зеленом чае.

Эксперт Хитарьян отметила, что загорать можно в определенное время. Солнце менее агрессивное в утренние часы — ориентировочно с 8:00 до 10:00. Загорание у воды считается самым опасным. Особенно, если тело мокрое, предупредила дерматолог. После выхода из водоема эксперт рекомендует вытереть кожу полотенцем и нанести защитный крем.

«Для лиц, находящихся в группе риска — это первый и второй фототип, со множеством родинок, со склонностью к обгораниям — лучше вообще не загорать», — предупредила эксперт.

Эксперт отметила, что с медицинской точки зрения загар — это не эстетическая красота тела, а защитная реакция организма на солнечные лучи. Солнце может стать причиной ожогов и образования злокачественных родинок. Организм одновременно запускает процесс фотостарения и синтез витамина D. Важно не переусердствовать, чтобы получать пользу.

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