Выходной для семьи: депутат предлагает заменить День святого Валентина новым праздником

В России звучит предложение учредить новый государственный праздник — День Семейного Очага — и назначить его на 14 февраля. С такой инициативой выступил заместитель председателя Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов, передает интернет-издание «Абзац».

По его мнению, несмотря на наличие в календаре Дня семьи, любви и верности (8 июля), зарубежный День святого Валентина продолжает пользоваться большой популярностью. Иванов считает, что учреждение новой официальной даты станет достойной национальной альтернативой и поможет снизить известность иностранного праздника.

Критика «чуждых смыслов» и предложение по замещению

Депутат раскритиковал День святого Валентина, заявив, что он несет в себе чуждые потребительские смыслы, воспевает страсть вне контекста семьи и верности, а историческая подлинность его центральной фигуры вызывает вопросы у Церкви. Он подчеркнул, что бороться с уже устоявшейся традицией отмечать что-либо 14 февраля бесполезно, поэтому гораздо мудрее не отменять, а заместить эту дату, наполнив ее новым, истинно российским содержанием.

Выходной для семейных ценностей

Михаил Иванов предложил не просто ввести новый праздник, но и сделать его официальным выходным днем или особым памятным днем. По его задумке, в этот день можно было бы вручать государственные награды многодетным семьям, проводить фестивали, ярмарки семейного творчества и другие мероприятия, направленные на поддержку семейных ценностей и перенаправление общественного внимания в сторону вечных ценностей семейного благополучия.