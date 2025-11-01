«Выкручиваются как могут»: названа причина резкого роста спроса на вибраторы в России

В октябре в России наблюдается значительный всплеск спроса на вибраторы, сообщает SHOT. Продажи интимных игрушек увеличились почти в четыре раза, достигнув рекордного уровня за весь год. Отмечается, что подобный пик продаж наблюдался и прошлой осенью. С чем связан ажиотаж, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

По словам эксперта, секс перестал быть по большей части репродуктивным или супружеским долгом. Он стал сферой личностного роста, самовыражения и гедонизма.

«Потом в определенный момент произошел переход от нормативной сексуальности, когда есть правильный секс и неправильный секс. Он перешел именно к экспрессивной сексуальности, когда секс — это скорее способ выразить себя, свои желания, или близость с партнером, если он есть, конечно. Люди действительно могут заниматься традиционным сексом немного реже из-за стресса или цифровых отвлечений. Но, когда они это делают, они часто подходят к процессу более осознанно, раскрепощенно и даже творчески», — пояснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Люди, продолжила она, больше говорят о нем, экспериментируют, ждут от секса взаимного удовольствия или в принципе удовольствия, если это секс без партнера.

«Тенденции, что люди меньше занимаются сексом именно в партнерстве, наверное, логичны сейчас. После того, как произошла смена социальных ролей в обществе, а это произошло еще в середине XX века, сейчас все больше смещение в сторону унисекса, я бы даже сказала. Потому что сейчас мужчинам, после того, как пришел феминизм широкими шагами, сложно определить даже понятие, что такое быть мужчиной», — подчеркнула Абравитова.

Поэтому, добавила психолог, они меньше проявляются в отношении женщин именно как мужчины, проявляют меньше инициативы.

«Женщины в такой ситуации, конечно, выкручиваются как могут. Либо берут на себя мужскую функцию и сами начинают активно знакомиться и строить отношения, либо даже при отсутствии мужчины в жизни занимаются сексом сами с собой. Отсюда и спрос на вибраторы и другие гаджеты, связанные с самоудовлетворением женщин, потому что нужно как-то выходить из этого кризиса своими силами, если помощи от мужчины нет», — пояснила психолог.

Кроме того, по словам эксперта, в некоторых развитых странах фиксируется тенденция к снижению частоты сексуальных контактов.

Фото: [ Сгенерировано нейросетью ]

«И, кстати говоря, в первую очередь у молодых людей. И это явление даже получило название «сексуальная рецессия». Виноваты в этом цифровизация и гиперстимуляция. Я бы на первое место вывела интернет, так как все, что связано с сексом, можно прочитать и посмотреть. А уж порнография вообще завела людей в такую нишу, которая раньше не существовала, когда ты можешь удовлетворять свои потребности за счет визуального контента и расширения спектра возможностей», — продолжила психолог.

Фильмы для взрослых открыли для людей сферы, о которых они раньше не могли и подумать. Это быстрый дофамин, который раньше можно было получить путем вкладывания в сложные взаимоотношения.

«А сейчас можно включить какой-то порнографический контент и получить быстрый дофамин. Плюс люди сейчас живут в жестком стрессе, в неопределенности, и, естественно, сейчас кортизол (гормон стресса) преобладает, а он подавляет либидо. Отсюда переход людей в такую нишу, что им некогда, у них нет сил ни на что. Гораздо легче купить гаджет или включить фильм, чтобы получить тот же самый дофамин, но без заморочек», — заключила Абравитова.

Ранее стала известна причина откладывания свадьбы Лепса с молодой невестой.