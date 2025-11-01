«Прячется от нее в алкоголе»: стала известна причина откладывания свадьбы Лепса с молодой невестой

Телеведущая и сваха Роза Сябитова прокомментировала отношения Григория Лепса и его молодой избранницы Авроры. Она считает, что постоянное откладывание свадьбы со стороны Лепса говорит о его нежелании связывать себя узами брака именно с этой девушкой. Действительно ли свадьбы этой пары ждать не стоит, и почему певец тянет время, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Марианна Абравитова.

По мнению Сябитовой, когда мужчина действительно хочет быть с женщиной, он действует быстро и решительно: предлагает выйти замуж, ведет в ЗАГС, устраивает свадьбу и делает все, чтобы не потерять любимую. Затягивание с торжеством, напротив, свидетельствует об отсутствии серьезных намерений и указывает на то, что певец не видит с Авророй совместного будущего. Сваха уверена, если бы Лепс был уверен в своих чувствах, он бы не стал откладывать свадьбу.

Психолог также подчеркнула, что роман, скорее всего, настоящий, а не ради пиара. Но тот момент, когда он мог на ней жениться, по мнению эксперта, упущен.

«Здесь я соглашусь с Розой. Когда мужчина полюбил по-настоящему, и он понимает, что нашел, наконец, свою женщину и хочет провести с ней всю жизнь, конечно, она должна стать его по полной программе. В том числе это должен быть штамп в паспорте. То, что было откладывание, на мой взгляд, как раз говорит о том, что он оттягивал момент. Может быть, он и не против жениться сознательно, как он считает, но бессознательно эти программы внутренние показывают, что все-таки он не хочет жениться», — пояснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Именно эти программы, продолжила она, толкали Григория на то, чтобы откладывать бракосочетание.

«Возможно, что он до сих пор не осознает, что все это делал для того, чтобы не идти под венец. И этот их роман, на мой взгляд, подсдулся. Причем со стороны Лепса однозначно. Сначала он держался, он хотел соответствовать молодой женщине, которую он выбрал. Но из последних новостей — он где-то был пьяный, даже попал в больницу под капельницу, потому что пил. Когда мужчина по-настоящему влюблен, по-настоящему любит — он растворяется в предмете любви. А так как он кинулся в свои зависимости, которые преследовали его всю жизнь, акцент с нее сместился на себя», — подчеркнула эксперт.

При этом, добавила Абравитова, алкоголь или любые другие зависимости — это всегда уход от реальности.

«Если человек уходит в алкоголь, он не хочет жить в реальности, а в реальности у него Киба. Значит, в алкоголе он прячется в том числе от нее», — заключила психолог.

