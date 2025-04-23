Выплаты и законы: что изменится в России в мае 2025 года

В мае 2025 года в России вступит в силу ряд значительных изменений, которые коснутся выплат и законов. Подробнее о каждом из них — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Выплаты

В мае ожидаются изменения в правилах назначения детских пособий. Правительство должно определить максимальное превышение дохода семьи, при котором выплаты сохраняются, сократить период учета доходов и разработать новый механизм расчета среднедушевого дохода без учета НДФЛ. Конкретные параметры изменений станут известны после 15 мая. Апрельские выплаты пособий будут произведены досрочно, 30 апреля, в связи с майскими праздниками.

С 1 мая отдельным категориям пенсионеров удвоят фиксированную выплату к пенсии — с 8 908 рублей до 17 816 рублей. Это коснется тех, кто достигнет 80-летнего возраста или получит первую группу инвалидности в апреле. Повышение будет произведено автоматически.

Реестр должников и утильсбор

С 1 мая изменится порядок расчета утилизационного сбора на автомобили, ввозимые из стран ЕАЭС. Формула расчета будет учитывать не только базовую ставку, но и рыночную стоимость автомобиля, а также затраты на его покупку. Для применения формулы с вычетом затрат потребуется предоставить полный пакет документов. Для автомобилей, отсутствующих в перечне Минпромторга, размер утилизационного сбора будет увеличен в три раза, что может привести к удорожанию автомобилей из ЕАЭС в среднем на 25%.

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С 24 мая будет открыт для публичного доступа реестр лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов. В него войдут те, кто ранее привлекался к ответственности за невыплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, но не исправил ситуацию. В открытом доступе будут указаны их ФИО, дата и место рождения, сумма долга и информация о процессуальных действиях. Новые ограничения для включенных в реестр пока не предусмотрены.

Штрафы и кредиты

С 15 мая вводится «период охлаждения» для кредитов. Банки обязаны запрашивать информацию о потенциальных заемщиках из всех квалифицированных бюро кредитных историй. Выдача кредитов на сумму от 50 до 200 тыс. рублей будет осуществляться не ранее чем через четыре часа после одобрения, а свыше 200 тыс. рублей — не ранее чем через 48 часов. Заемщики будут уведомлены о сроках перечисления средств и праве отказаться от кредита в течение этого времени.

С 30 мая ужесточатся требования к обработке персональных данных, а штрафы за нарушения возрастут в десять раз. Наказание последует за незаконное изменение информации, не уведомление об утечке, раскрытие данных и отсутствие необходимых мер защиты. Штрафы для должностных лиц и ИП могут достигать 800 тыс. рублей, а для организаций — до 5 млн рублей.

Ранее эксперт предупредил об опасности тех, кто не обновляет приложение «Сбербанк онлайн».