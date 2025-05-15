Выпускной вечер в 2025 году: сколько стоит и как организовать в Подмосковье

Расходы на выпускной вечер для школьников остаются значительной статьей бюджета для родителей и в 2025 году. Сколько стоит организовать выпускной и где можно его провести — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как можно провести выпускной

Выпускной в «Москва-Сити»: стоимость участия — 25 тысяч рублей на человека. Включает трансфер, аренду площадки, банкет, развлекательную программу, фотосъемку и другие услуги.

Выпускной в Кремле: традиционно проводится 27 июня. Участие возможно по приглашениям, стоимость зависит от условий участия.

Банкет в ресторане или лофте: средняя стоимость аренды зала — от 1,5 до 3 тысяч рублей в час. Кейтеринг — около 1,5 тысячи рублей на человека. Услуги ведущего и диджея — от 10 до 17,5 тысяч рублей за вечер.

Аренда пространства (коворкинг, усадьба, площадка на природе) с кейтерингом. В этом случае родители платят отдельно за локацию (от 30 до 80 тысяч рублей за вечер) и выездной стол — еще от 2 до 4 тысяч рублей с человека.

Для организации праздника в школе обычно приглашают ведущего, оформляют фотозону, подбирают музыкальное сопровождение и дополнительные развлечения. Стоимость мероприятия увеличивается пропорционально количеству услуг.

Также возможен вариант проведения банкета в школе, особенно для младших классов. В этом случае еду заказывают в службе доставки, родители самостоятельно украшают помещение, а программу организуют педагоги и приглашенный аниматор. Этот формат более бюджетный (в 1,5–2 раза), но требует больше предварительной подготовки.

Дополнительные расходы:

Торт — от 5 тысяч рублей;

Шоу-программа (аниматоры, фокусники, мастер-классы) — от 10 до 50 тысяч рублей;

Аренда аппаратуры и колонок — от 3 тысяч рублей;

Транспорт (аренда автобуса или лимузина) — от 10 до 25 тысяч рублей;

Оформление зала (шары, фотозона) — от 20 тысяч рублей на весь класс.

Фото: [ freepik.com ]

Фото и видео на память

В 2025 году стоимость базовой фотосъемки на мероприятии составляет от 15 до 30 тысяч рублей за класс. В эту стоимость включены несколько часов работы фотографа, обработка фотографий и доступ к онлайн-архиву. Если класс заказывает полный день съемки (с утра до конца банкета), цена может вырасти до 60 тысяч рублей.

Видеосъемка стоит дороже: от 30 тысяч рублей за базовый ролик до 80–100 тысяч рублей за полноценный фильм с монтажом, титрами и интервью с детьми и учителями. Все зависит от пожеланий: кто-то хочет просто съемку вручения аттестатов, кто-то — короткий клип с дронами и музыкальным сопровождением.

Дополнительные расходы

Печатные альбомы — от 1,5 до 4 тысяч рублей за экземпляр;

Персональные фотокниги;

Флешки с подборкой фото и видео;

Фотобудка — от 8 до 12 тысяч рублей за вечер.

Хороших специалистов бронируют за 2–3 месяца. Те, кто решают в последнюю неделю, либо переплачивают, либо остаются без съемки.

Так, средняя стоимость выпускного в Московской области в 2025 году обойдется от 13 до 30 тысяч рублей, но это зависит от предпочтений родителей и детей.

Ранее стало известно, сколько стоит собрать ребенка на выпускной в Подмосковье в 2025 году.