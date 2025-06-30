Взрыв дизельного котла: очевидцы рассказали подробности об инциденте в районе Перово в Москве

В понедельник, 30 июня, произошел взрыв у здания гостиницы «Перово Плаза» на улице Плеханова, 17 на востоке Москвы. Как рассказал очевидец в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», на место инцидента прибыло несколько машин скорой помощи, полиции и пожарной службы.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по столице, взорвался металлический контейнер. По прибытии пожарных и спасателей обнаружено возгорание в металлическом контейнере размером четыре на два метра. Информации о пострадавших нет. Источник в экстренных службах сообщил АГН «Москва», что, по предварительным данным, причиной пожара мог стать взрыв дизельного котла. Очевидец событий рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о работе оперативных служб.

«Взрыва не слышал. Когда там был, рядом собралось около трех-четырех машин полиции, три пожарные и скорая с реанимацией», — пояснил он.

Чуть позже пожарные ликвидировали возгорание, в результате инцидента никто не пострадал, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице. Прокуратура взяла под контроль расследование обстоятельств пожара в Перово. Окончательные выводы о причинах возгорания будут сделаны после проведения пожарно-технической экспертизы.

Ранее стало известно, что в полицейском колледже в Ингушетии прогремел взрыв.