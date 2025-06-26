Взрыв произошел в полицейском колледже в Ингушетии

В полицейском колледже в Ингушетии произошел взрыв, сообщил телеграм-канал SHOT. По информации источника, в образовательном учреждении сработало самодельное взрывное устройство (СВУ).

Отмечается, что СВУ сдетонировало около 3:00 мск 26 июня на территории Северо-Кавказского колледжа полиции в Назрани. Мощность была небольшой, однако от взрыва были повреждены тротуар и рекламный баннер.

Предварительно, никто в результате инцидента не пострадал. Как взрывное устройство оказалась в учреждении, неизвестно. Правоохранительные органы начали проверку.

По данным телеграм-канала «Сапа Кавказ», неизвестный ночью при входе на территорию колледжа привел в действие устройство. Вся информация в настоящее время проверяется.

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